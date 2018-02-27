Кремль уточнил время начала обращения Путина к Федсобранию

Президент РФ Владимир Путин начнет обращение к Федеральному собранию 1 марта в 12:00 мск, сообщает пресс-служба Кремля.

Кремль также публикует список 705 аккредитованных для освещения мероприятия журналистов.

Напомним, ранее лидер партии «Яблоко» Эмилия Слабунова призвала Владимира Путина изменить формат послания и перенести его. Она выразила мнение, что оглашение послания может стать предвыборным мероприятием и нарушает закон, запрещающий использовать преимущества должностного лица.

Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что повода для переноса послания Владимира Путина к Федсобранию на другую дату нет.