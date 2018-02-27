Борис Титов предложил каждые 12 лет переносить столицу России

Кандидат в президенты, бизнес-омбудсмен Борис Титов во время своего визита в Новосибирск предложил переносить столицу России каждые 12 лет в другой город. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Мы живем в новой ИТ-реальности. Раньше все средства связи, концентрация кремлевских кабелей были основной причиной, почему нельзя переносить столицу. Но столица может двигаться, и тогда вместе с движением может происходить развитие экономики. Два президентских срока — в одной столице, следующие два — в другой»,— сказал Борис Титов.

На встрече с врио губернатора Андреем Травниковым он также заявил о возможности создания в Новосибирске до 370 тысяч новых рабочих мест. Институт экономики роста им. П. А. Столыпина рассчитал, что в случае создания перерабатывающих производств в сельском хозяйстве, эта возможность станет реальной.

Титов также подчеркнул, что Россия нуждается в очередной амнистии предпринимателей, в отношении которых расследуются уголовные дела о мошенничестве.