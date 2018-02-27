Россия потеряла право проведения международных соревнований

С 1 апреля Россия лишается права проведения международных спортивных турниров. Эта норма прописана в «Международном стандарте соответствия WADA для подписавших сторон» (International Standard for Code Compliance by Signatories — ISCCS), напоминает Championat.com.

Документ был подписан в декабре 2017 года Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). В нем указывается, что международные соревнования могут проводить страны, чьи антидопинговые организации соответствуют кодексу WADA (Всемирного антидопингового агентства).

Следовательно, до тех пор, пока РУСАДА не будет восстановлено в правах, российские заявки на проведение турниров рассматриваться не будут. Это касается чемпионатов мира и Европы, этапов авто- и мотогонок, включая Формулу-1, этапов Кубков мира по любому виду спорта, шахматных Олимпиад, Универсиад и Всемирных военных игр. Например, Екатеринбург, который вел долгую борьбу за право принимать в 2020 году чемпионат мира по настольному теннису, потерял даже теоретические шансы.

Это правило не распространяется на уже заключенные контракты и не затронет чемпионат мира по футболу 2018 года.