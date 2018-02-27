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27 февраля 2018, 20:43
Россия Сирия США

В США обвинили Россию в дестабилизации обстановки в Сирии

Разрушенный город Хараста в районе Восточной Гуты 25.01.2018
Разрушенный город Хараста в районе Восточной Гуты 25.01.2018
AFP PHOTO/flickr.com

Глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел заявил Reuters, что Россия дестабилизирует обстановку в Сирии.

По его мнению, Москва является и «поджигателем и пожарным», подпитывая напряженность со всех сторон конфликта, а затем выступает в роли арбитра, подрывая и ослабляя позиции каждой сирийской партии.

27 февраля начальник Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил ТАСС, что боевики перешли в наступление в районе Восточной Гуты несмотря на объявление гуманитарной паузы.

«"Призываем лидеров вооруженных группировок в Восточной Гуте соблюдать режим прекращения боевых действий и не препятствовать выходу мирных жителей в безопасные районы», — сказал Евтушенко.

По его данным, во время действия гуманитарной паузы из района между населенными пунктами Хараста и Дума с 11:45 до 12:25 (12:45-13:25 мск) боевиками произведено два минометных обстрела гуманитарного коридора. Кроме того, в районе Хазрама и Нашабия вооруженные формирования перешли в наступление, сопровождаемое артиллерийским огнем.

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