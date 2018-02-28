ФСБ обнаружила оружейную мастерскую «Артподготовки» Калуге

Сотрудники ФСБ задержали в Калуге четырех человек, у которых были обнаружены 27 единиц огнестрельного оружия (15 автоматов, 10 пистолетов, пулемет и винтовка), а также выше 100 основных частей и комплектующих к стрелковому оружию. Пресс-релиз ведомства цитирует ТАСС.

Задержание произошло накануне. Одного из фигурантов ФСБ называет организатором криминального бизнеса, остальных — его сообщниками.

Помимо огнестрельного оружия и его компонентов, у задержанных были изъяты 3,5 кг взрывчатого вещества и более 200 патронов различного калибра.

Кроме того, у них обнаружили литературу и листовки «антиконституционного содержания», а также атрибутику с символикой запрещенной в России экстремистской организации «Артподготовка».

Возбуждено дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия», «Незаконное изготовление оружия» и «Возбуждение ненависти либо вражды».

Движение «Артподготовка» было запрещено в 2017 году, его лидер, националист Вячесляв Мальцев летом того года уехал из России. Он призывал своих соратников 5 ноября 2017 года, в столетнюю годовщину Октябрьской революции, выйти на улицы и устроить новый переворот. Незадолго до акции по всей России задержали более 300 членов объединения.