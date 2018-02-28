Верховный суд окончательно запретил «Артподготовку»

Верховный суд России оставил в силе решение Красноярского краевого суда о ликвидации и запрете деятельности движения «Артподготовка» как экстремистского. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель лидера «Артподготовки» Вячеслава Мальцева в суде заявил, что как такового движения не существует, поэтому его невозможно признать экстремистским.

«Никакой организации не существует. Люди слушали выступления Мальцева, общались в интернете и в публичных пространствах», — заявил адвокат Игорь Элифханов.

«Артподготовка» — политический канал Мальцева на YouTube, заблокированный на территории России.

Летом 2017 года Мальцев уехал из России в связи с возбуждением в отношении него дела по статье «Создание экстремистского сообщества». Через YouTube он призывал сторонников в день столетия Октябрьской революции 5 ноября совершить новый переворот. Незадолго до этой даты полиция задержала около 300 его сторонников по всей стране.