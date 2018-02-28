28 февраля 2018, 17:30
Росавиация отказала Azur Air в выполнении 28 международных рейсов
Росавиация отказала российской чартерной авиакомпании Azur Air в допуске на выполнение 28 международных рейсов. Об этом говорится в приказе ведомства, опубликованном на его сайте.
Авиакомпания лишилась права совершать 21 чартерный и 7 регулярных рейсов.
В частности, Azur Air оказано в полетах в Анталью, на Гоа, в мексиканский Канкун, болгарские Бургас и Варну.
В начале февраля Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 20 марта. Такое решение было принято после проверки, в результате котрой были выявлены «несоответствия и недостатки, касающиеся вопросов поддержания летной годности воздушных судов и организации летной работы».
Azur Air — крупнейшая в России чартерная авиакомпания.
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