Росавиация отказала Azur Air в выполнении 28 международных рейсов

Росавиация отказала российской чартерной авиакомпании Azur Air в допуске на выполнение 28 международных рейсов. Об этом говорится в приказе ведомства, опубликованном на его сайте.

Авиакомпания лишилась права совершать 21 чартерный и 7 регулярных рейсов.

В частности, Azur Air оказано в полетах в Анталью, на Гоа, в мексиканский Канкун, болгарские Бургас и Варну.

В начале февраля Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 20 марта. Такое решение было принято после проверки, в результате котрой были выявлены «несоответствия и недостатки, касающиеся вопросов поддержания летной годности воздушных судов и организации летной работы».

Azur Air — крупнейшая в России чартерная авиакомпания.