28 февраля 2018, 11:10
Журналисты показали бразильские паспорта Ким Чен Ира и Ким Чен Ына
Предыдущий и нынешний лидеры КНДР Ким Чен Ир и Ким Чен Ын в 1990-е годы пользовались бразильскими паспортами, полученными обманным путем. Это выяснило агентство Reuters, которое опубликовало фотокопии документов.
EXCLUSIVE: North Korean leaders used Brazilian passports to apply for Western visas in 1990s, sources tell @Reuters. https://t.co/b6uX3DgzMK @GuyReuters pic.twitter.com/6tAaHU6VrF— Reuters Top News (@Reuters) 27 февраля 2018 г.
Паспорт Ким Чен Ира был оформлен на имя Иджонга Чои. Его сын Ким Чен Ын пользовался паспортом на имя Йозефа Пхака.
По данным источников агентства в европейских спецслужбах, документы могли использоваться для поездок в Бразилию, а также Гонконг и Японию.
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