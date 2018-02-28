Журналисты показали бразильские паспорта Ким Чен Ира и Ким Чен Ына

Предыдущий и нынешний лидеры КНДР Ким Чен Ир и Ким Чен Ын в 1990-е годы пользовались бразильскими паспортами, полученными обманным путем. Это выяснило агентство Reuters, которое опубликовало фотокопии документов.

Паспорт Ким Чен Ира был оформлен на имя Иджонга Чои. Его сын Ким Чен Ын пользовался паспортом на имя Йозефа Пхака.

По данным источников агентства в европейских спецслужбах, документы могли использоваться для поездок в Бразилию, а также Гонконг и Японию.