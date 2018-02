Журналисты показали бразильские паспорта Ким Чен Ира и Ким Чен Ына

Предыдущий и нынешний лидеры КНДР Ким Чен Ир и Ким Чен Ын в 1990-е годы пользовались бразильскими паспортами, полученными обманным путем. Это выяснило агентство Reuters, которое опубликовало фотокопии документов.

