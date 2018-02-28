Частный самолет после аварии заблокировал взлетную полосу аэропорта Казани

Частный самолет Cessna 750, выполнявший рейс из Барселоны в Казань, при посадке в аэропорту назначения сломался и заблокировал взлетно-посадочную полосу, сообщает «Интерфакс».

В результате были задержаны около 10 рейсов на вылет и прилет.

«У самолета Cessna, который выполнял чартерный рейс из Барселоны в рамках VIP-перевозки, после посадки в аэропорту Казани разрушилась пневматика шасси с правой стороны. Отбуксировать самолет пока не удается», — сообщил источник агентства.

По данным Telegram-канала Mash, на борту находилась оперная певица Аида Гарифуллина и другие пассажиры. В результате поломки шасси никто не пострадал.