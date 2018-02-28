В аэропорту Аргентины задержан россиянин с чемоданом кокаина

В международном аэропорту Буэнос-Айреса задержан россиянин при попытке вывезти почти 4 кг кокаина в багаже.Об этом сообщила в Facebook министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

«Российский гражданин отправляет свои чемоданы в "Эсейса". Полиция безопасности аэропорта обеспечивает тщательный контроль и обнаруживает почти 4 кг кокаина, которые спрятаны в двойное дно. Да, после 389 килограммов кокаина, которые нашли на прошлой неделе в привязке к посольству России, мы усилили контроль по всей стране», — отметила Буллрич.

Как уточняет издание Carlin, которое ссылается на министерство безопасности Аргентины, задержанный следовал во Франкфурт рейсом Lufthansa.