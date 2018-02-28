Правительство планирует повысить стоимость акцизных марок

Правительство вынесло на обсуждение проект постановления о повышении стоимости акцизных марок на импортные табачные изделия и алкоголь.

Стоимость акцизных марок для сигарет планируется повысить со 150 до 200 рублей за тысячу штук (без учета НДС).

Стоимость акцизных марок на алкоголь предлагается повысить с нынешних 1700 до 1850 рублей за тысячу штук (без учета НДС).

В пояснительной записке к документу говорится, что повышение цен обусловлено инфляцией, ростом курса валют и другими причинами.