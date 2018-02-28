В Роскомнадзоре и ЦИК прокомментировали конфликт Жириновского и Собчак

ЦИК России не будет вмешиваться в ситуацию с конфликтом между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским на теледебатах. Об этом сообщили представители избиркома.

«Скандал в эфире — это взаимоотношения Жириновского, Собчак, и телерадиостанции, и ЦИК в этой ситуации никак не может действовать», — заявил РБК член ЦИК Евгений Колюшин.

«Дебаты, происходящие в прямом эфире, не контролируются Центральной избирательной комиссией. Но, если кто-то из кандидатов посчитает, что такими действиями были нарушены его избирательные права, ЦИК будет обязана рассмотреть такое обращение», — сказала, в свою очередь, телеканалу RT секретарь ЦИК Майя Гришина.

В Роскомнадзоре сообщили РБК, что в ведомство пока не поступало жалоб на нецензурные высказывания Жириновского в адрес Собчак.

«Согласно статье 57 закона "О СМИ" редакция освобождается от ответственности, если программа выходила в прямом эфире», — напомнили там.

Ранее сегодня во время теледебатов Жириновский начал оскорблять Собчак, в какой-то момент она плеснула в него водой из стакана, после чего лидер ЛДПР выругался на нее матом.

Прямая трансляция дебатов шла Дальний Восток, в Москве они выйдут в эфир в 23:00 на канале «Россия». Запись дебатов доступна на канале Ксении Собчак на YouTube.

Сама она рассказала РЕН ТВ: «Надо было охолонуть дедушку. Он уже совсем развязывается. Он уже совсем берега не видит. Начал меня оскорблять. Я подумала, что его надо как-то окропить святой водицей».

Штаб ЛДПР, со своей стороны, сообщил, что Жириновский «пытался утихомирить» Собчак, «но провокаторша с богатым опытом разборок на лобном месте не угомонилась и плеснула водой в затылок лидеру ЛДПР».

«Конечно, такое поведение не могло вызвать мирной реакции Владимира Жириновского, и он жестко осадил зарвавшуюся крикунью. На этом эпизод был завершен», — считают в его штабе.