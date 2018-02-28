Храм гроба Господня открылся в Иерусалиме после трехдневного протеста

Храм гроба Господня сегодня открылся в Иерусалиме для паломников. Об этом сообщает РИА Новости.

Храм пришли открывать представители греко-православной, армянской и католической церквей.

Таким образом, сегодня завершилась трехдневная акция протеста против планов мэрии Иерусалима обложить церковное имущество налогом. Местные власти согласились на переговоры об урегулировании спора с приостановкой взыскания налога.

Отметим, что спор спровоцировал отказ церковников подчиниться требованию муниципалитета Иерусалима заплатить 186 млн долларов налога с церковных объектов, приносящих прибыль. В этот перечень вошли гостиницы, рестораны, торговля сувенирами и ремесленными изделиями.