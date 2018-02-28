Минфин поручил ФНС активнее собирать страховые взносы и НДФЛ

Министерство финансов дало поручение Федеральной налоговой службе усилить работу по сбору страховых взносов и налога на доходы физических лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

С таким заявлением он выступил на заседании расширенной коллегии ФНС.

«Прошу усилить работу по сбору страховых взносов, задача по увеличению страховых взносов - это одна из важнейших задач. Здесь вопрос не только задолженности, но и вопрос выхода из тени, "обеления" экономики. Уверен: те налоговые новации, которые приняты, дадут соответствующий импульс в этом направлении», - отметил Силуанов.