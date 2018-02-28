При перестрелке в Казани погибли двое

В Казани местный житель устроил перестрелку в жилом доме. Ее жертвами стали два человека и еще двое получили ранения. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Кроме сотрудника Росгвардии, погиб еще один человек — гражданский», — заявил он.

Позднее выяснилось, что вторым погибшим был сам стрелок, который покончил с собой.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям «убийство двух и более лиц» (часть 2 статьи 105 УК РФ) и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (статья 317 УК РФ).

В министерстве внутренних дел по Татарстану назвали причиной стрельбы бытовой конфликт, а также пояснили, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА Новости.

«Злоумышленник 1981 года рождения конфликтовал с женой, по заявлению которой, он был подвергнут административному аресту на десять суток за хулиганство. Отбыв наказание, мужчина взял оружие и устроил разборки с обидчиками: женой и ее братом, у которого укрывалась женщина. Он начал стрелять по входной двери. Услышав стрельбу, жители обратились за помощью в полицию. Прибывшим на место сотрудникам 37-летний мужчина оказал вооруженное сопротивление, начал отстреливаться», — поведали в ведомстве.

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану сообщили, что у погибшего в результате инцидента сотрудника ОМОН остались жена и трое детей.