Первой открыто рассказавшей о домогательствах Слуцкого стала журналистка RTVI

Заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе сообщила в эфире телеканала о том, что в 2011 году депутат Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР) пытался ее домогаться.

Это стало первым открытым заявлением о приставаниях Слуцкого к сотрудницам СМИ. Ранее три журналистки анонимно сообщили «Дождю» о том, что Слуцкий приставал к ним или предлагал приехать домой поздно вечером. В ответ депутаты вступились за своего коллегу, а вице-спикер Думы от ЛДПР потребовал лишить аккредитации журналистов «Дождя».

По словам Котрикадзе, случай домогательства к ней произошел, когда она работала на грузинский телеканал. Когда она пришла на интервью со Слуцким, он, с ее слов, запер дверь в кабинете.

«Затем он стал меня трогать, пытался поцеловать… Я вырвалась и убежала», — сообщила заместитель главреда.

Котрикадзе отметила, что из-за этого эпизода верит всем анонимным обвинениям против Слуцкого.