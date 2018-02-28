Объявленный в розыск фигурант «кокаинового дела» обвинил во всем США

Предполагаемый организатор поставок почти 400 килограммов кокаина через посольство России в Аргентине Андрей Ковальчук заявил через своего адвоката, что наркотики подбросила аргентинская полиция при участии спецслужб США.

«Ковальчук убежден, что наркотики были подброшены аргентинской полицией при участии в этой провокации американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию», — сказал «Интерфаксу» защитник Владимир Жеребенков.

В 12 чемоданах, в которых был обнаружен наркотик, по версии Ковальчука, находились кофе, алкоголь, а также личные вещи и подарки. Об это, по словам фигуранта, в посольстве знали.

«У него есть все чеки, квитанции и свидетели, которые подтверждают, что он покупал именно кофе. Посудите сами, если он наркобарон, которого из него делают, то странно, что у него весь этот товар лежит больше года под лестницей и никакой реакции с его стороны нет», — рассуждает Жеребенков.

Он добавил, что защита говорит обжалование заочного ареста Ковальчука Тверским судом Москвы.

«Не исключено, что он появится [в России], так как у него большое желание приехать и установить истину», — отметил защитник.

22 февраля стало известно о спецоперации Аргентины и России, в результате которой была вычислена группировка, пытавшаяся переправить через российское посольство в Буэнос-Айресе около 400 кг кокаина. Как позднее выяснилось, по делу были арестованы трое россиян и двое аргентинцев. Еще один гражданин РФ, проживающий в Германии Андрей Ковальчук, был объявлен в розыск Интерполом.