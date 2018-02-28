Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
28 февраля 2018, среда, 13:52
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Меховое производство нуждается во внимании российских властей из-за снижения спроса (ВИДЕО)
Фура протаранила бетонные ограждения и съехала в кювет на трассе Тюмень — Богандинский (ФОТО)
Иностранные компании в России заплатили по «налогу на Google» более 9 млрд рублей в 2017 году
Криминальный дуэт осужден за попытку похитить из банкомата около 6 млн рублей
Бывший директор «Некрополя» оштрафован за вымогательство взятки
65-летний мужчина погиб в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск (ФОТО)
Детские поликлиники в Тюмени превратились в агитационные пункты сотрудников ГИБДД (ФОТО)
Жительница улицы Севастопольской пожаловалась на песок в воде из-под крана в Тюмени
Жительница улицы Севастопольской в Тюмени пожаловалась на песок в воде из-под крана
15 человек эвакуированы из горящего дома в Тюмени
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
28 февраля 2018, 11:57
Аргентина МИД России наркотики США

Объявленный в розыск фигурант «кокаинового дела» обвинил во всем США

Чемодан из посольства России, в котором был кокаин
Чемодан из посольства России, в котором был кокаин
фото: Аргентинская национальная жандармерия

Предполагаемый организатор поставок почти 400 килограммов кокаина через посольство России в Аргентине Андрей Ковальчук заявил через своего адвоката, что наркотики подбросила аргентинская полиция при участии спецслужб США.

«Ковальчук убежден, что наркотики были подброшены аргентинской полицией при участии в этой провокации американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию», — сказал «Интерфаксу» защитник Владимир Жеребенков.

В 12 чемоданах, в которых был обнаружен наркотик, по версии Ковальчука, находились кофе, алкоголь, а также личные вещи и подарки. Об это, по словам фигуранта, в посольстве знали.

«У него есть все чеки, квитанции и свидетели, которые подтверждают, что он покупал именно кофе. Посудите сами, если он наркобарон, которого из него делают, то странно, что у него весь этот товар лежит больше года под лестницей и никакой реакции с его стороны нет», — рассуждает Жеребенков.

Он добавил, что защита говорит обжалование заочного ареста Ковальчука Тверским судом Москвы.

«Не исключено, что он появится [в России], так как у него большое желание приехать и установить истину», — отметил защитник.

22 февраля стало известно о спецоперации Аргентины и России, в результате которой была вычислена группировка, пытавшаяся переправить через российское посольство в Буэнос-Айресе около 400 кг кокаина. Как позднее выяснилось, по делу были арестованы трое россиян и двое аргентинцев. Еще один гражданин РФ, проживающий в Германии Андрей Ковальчук, был объявлен в розыск Интерполом.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Разрушенный город Хараста в районе Восточной Гуты 25.01.2018
В Кремле сообщили о срыве гумпауз в Восточной Гуте террористами
Вячеслав Мальцев
ФСБ обнаружила оружейную мастерскую «Артподготовки» Калуге
Чемодан из посольства России, в котором был кокаин
Объявленный в розыск фигурант «кокаинового дела» обвинил во всем США
Николай Патрушев
Песков опроверг связь визита Патрушева в Таиланд с задержанием Рыбки
Владимир Путин выступает на пленарном заседании Госдумы
Источники рассказали о темах послания Путина
Архив новостей

Самое читаемое

Владимир Путин. Послание Федеральному собранию
«Новые майские» как тюнинг «Запорожца»
Александр Крушельницкий
В федерации керлинга объяснили мельдоний в пробе Крушельницкого
Погрузка чемоданов с мукой в самолет
Самолет первых лиц оказался лайнером из «кокаинового дела»
Статуя анкилозавра
Анкилозавр кверху брюхом
Татьяна Москалькова
Москалькова попросила ООН запретить Латвии перевод школ на латвийский язык
13:49 Путин в беседе с главой МВД назвал угрозу для государства
13:27 Песков заявил об отсутствии связи визита Патрушева в Таиланд с задержанием Рыбки
13:06 В Кремле сообщили о срыве гумпауз в Восточной Гуте террористами
12:49 В разведке США рассказали о вмешательстве российских хакеров в системы голосования
12:24 ФСБ обнаружила оружейную мастерскую «Артподготовки» Калуге

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Юрий Лотман
Юрий Михайлович Лотман
28 февраля 1922 года родился Юрий Лотман, основоположник Тартуской семиотической школы
11:57 Объявленный в розыск фигурант «кокаинового дела» обвинил во всем США
11:40 Источники рассказали о темах послания Путина
11:34 Шимпанзе и бонобо общаются на одном языке жестов
11:24 Минюст решил запретить изымать технику при обыске в компаниях
11:10 Журналисты показали бразильские паспорта Ким Чен Ира и Ким Чен Ына
10:43 Минфин поручил ФНС активнее собирать страховые взносы и НДФЛ
10:10 Возбуждено дело против замглавы ГУМВД по Красноярскому краю
10:08 Первой открыто рассказавшей о домогательствах Слуцкого стала журналистка RTVI
09:48 При перестрелке в Казани погибли двое
09:40 По итогам проверки на Соловках возбуждено новое «дело реставраторов»
09:27 Храм гроба Господня открылся в Иерусалиме после трехдневного протеста
09:19 Умерла автор книги «Кремлевские жены» Лариса Васильева
09:11 В аэропорту Аргентины задержан россиянин с чемоданом кокаина
27.02 20:56 Терминал «Аэроэкспресса» вернут на Савеловский вокзал
27.02 20:43 В США обвинили Россию в дестабилизации обстановки в Сирии
27.02 20:26 Борис Титов предложил каждые 12 лет переносить столицу России
27.02 20:13 Актер Валерий Гаркалин доставлен в реанимацию
27.02 19:56 Россия потеряла право проведения международных соревнований
27.02 19:28 Немецкая полиция подключилась к поискам организатора поставок кокаина в Россию
27.02 19:06 Кремль уточнил время начала обращения Путина к Федсобранию
27.02 19:00 В Башкирии в результате ДТП погибли девять человек
27.02 18:43 Объем «свободных денег» россиян достиг десятилетнего максимума
27.02 18:23 Московский суд отклонил пять исков к Apple
27.02 17:57 Путин расширил полномочия ФСО
27.02 17:36 Путин наградит призеров южнокорейской Олимпиады 28 февраля
27.02 17:18 Премьера «Мстителей» в России вновь назначена на майские праздники
27.02 17:02 Организатор «кокаинового дела» заявлял о близости к спецслужбам
27.02 16:32 Суд отказал ОНЭКСИМу в иске к «Открытие холдингу»
27.02 16:10 Подрядчиков Минкульта обыскали по подозрению в мошенничестве
27.02 15:47 Песков опроверг интерес Кремля к «кокаиновому скандалу»
27.02 15:18 В Кремле не нашли оснований для переноса даты послания Путина
27.02 15:00 Минтранс пообещал не повышать тариф «Платона» до конца года
27.02 14:43 Минкомсвязи раскрыло украинский след в создании вируса NotPetya
27.02 14:26 Сбербанк опроверг сообщения о сбое в системе
27.02 14:08 Передачу кредитов ОПК Промсвязьбанку предложили увязать с его статусом
27.02 13:52 В Федерации керлинга рассказали о ходе расследования дела Крушельницкого
27.02 13:27 Силовики обыскали кабинет главы Минстроя Дагестана
27.02 13:02 В центре Гороховца найден финский могильник
27.02 13:01 СКР нашел виновника гибели оператора Первого канала
27.02 12:41 В Таиланде автобус с россиянами попал в аварию
27.02 12:23 Telegram вернет деньги инвесторам ICO в случае неудачи
27.02 12:06 На повышение МРОТ регионам выделят 20 млрд рублей
27.02 11:44 СМИ узнали о проекте ЕР по увеличению явки на выборах
27.02 11:36 Минтруд пообещал скорректировать список запрещенных для женщин профессий
27.02 11:20 В ДНР задержаны министр энергетики и десятки чиновников
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.