СК оценил ущерб от свалки «Кучино» в 2 млрд рублей

Нарушение правил утилизации отходов на подмосковном полигоне «Кучино» привело к загрязнению окружающей среды. Ущерб государству оценивается в 2 млрд 240 млн рублей, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе подмосковного главка СКР.

Ведомство считает виновными в загрязнении инженера по охране окружающей среды ООО «Заготовитель» и мастера полигона «Кучино».

Их обвиняют в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшем загрязнение окружающей среды.

По данным следователей, обвиняемые знали о том, что на участке, прилегающем к полигону, складировались отходы 4 и 5 класса опасности объемом 560 тысяч тонн.

Также они, по версии следствия, допустили сброс сточных вод в реку Пехорка, загрязнение затронуло «водные объекты, имеющих рыбохозяйственное значение».

Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения.

Полигон «Кучино» был закрыт летом 2017 года после жалобы местных жителей президенту Владимиру Путину.

С начала декабря того же года жители Москвы несколько раз жаловались на сильный запах сероводорода. Прокуратура столицы называла источником загрязнения полигон «Кучино».