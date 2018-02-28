Возбуждено дело против замглавы ГУМВД по Красноярскому краю

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении замглавы ГУМВД по Красноярскому краю Александра Кузнецова и бывшего замначальника тыла ГУМВД Андрея Петручени. Дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий, которое было допущено при строительстве изолятора. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Как полагает следствие, в конце 2012 года Кузнецов и Петручени подписали акты приемки выполненных работ. Они, однако, содержали сведения о фактически невыполненных работах по строительству изолятора временного содержания УВД Норильска. При этом на основании этих актов с расчетного счета ГУМВД было перечислено более 200 млн рублей.

«Получив указанные денежные средства, подрядная организация оплаченные строительные работы не выполнила на сумму примерно 190 миллионов рублей. Изолятор временного содержания УВД Норильска до настоящего не построен», — пояснили в СК.