Умерла автор книги «Кремлевские жены» Лариса Васильева

На 83-м году жизни скончалась российская поэтесса и прозаик Лариса Васильева, сообщает московская мэрия.

Васильева — автор более двух десятков поэтических сборников, среди которых «Льняная луна», «Синий сумрак», «Одна земля — одна любовь», «Огонь в окне», «Русские имена», «Странное свойство».

Прожив вместе с мужем, корреспондентом газеты «Известия» Олегом Васильевым более пяти лет в Великобритании, Васильева написала серию очерков «Альбион и тайна времени» — свое первое заметное прозаическое произведение.

Среди других известных книг — «Книга об отце» (1983), роман-воспоминание и результат многочисленных интервью с ветеранами-танкистами и с танкостроителями.

В 1993 году вышла ее книга «Кремлевские жены», рассказывающая о супругах советских вождей. В 1997 году появилась схожая по тематике книга «Дети Кремля».

Кроме того, Васильева — основательница и президент московского музея истории танка Т-34. Это единственный в мире военно-исторический музей, целиком посвященный конкретному танку.

Васильева — дочь инженера-конструктора Николая Кучеренко, принимавшего участие в создании Т-34.

Последний раз она встретилась с посетителями музея 24 февраля, а 27 числа скончалась.