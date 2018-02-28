Источники рассказали о темах послания Путина

Основными темами послания президента Владимира Путина Федеральному собранию станут развитие образования, здравоохранения и инфраструктуры, снижение бедности, цифровая экономика, налоговые изменения и судебная реформа. Об этом рассказали «Ведомостям» несколько федеральных чиновников.

Как говорил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, главные идеи послания станут основой предвыборной программы Путина.

По словам источников издания, глава государства может заявить об увеличении расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру.

Для этих целей обсуждается отмена налога с движимого имущества компаний, взамен чего регионы смогут вводить сбор с оборота. Кроме того, как писал Bloomberg, после выборов может быть повышен НДФЛ, который сейчас составляет 13%.