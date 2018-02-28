28 февраля 2018, 19:51
МОК объяснил восстановление полномочий ОКР
Восстановление членства Олимпийского комитета России (ОКР) в МОК произошло автоматически, согласно решению исполкома МОК от 25 февраля, говорится на сайте Международного олимпийского комитета.
Помимо двух случаев допинга, зафиксированных у олимпийских атлетов из России, «МОК может подтвердить, что все остальные результаты отрицательные».
Поэтому «приостановление членства Олимпийского комитета России автоматически отменяется».
Ранее о восстановлении членства ОКР в МОК заявил глава ОКР Александр Жуков.
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