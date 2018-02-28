МОК объяснил восстановление полномочий ОКР

Восстановление членства Олимпийского комитета России (ОКР) в МОК произошло автоматически, согласно решению исполкома МОК от 25 февраля, говорится на сайте Международного олимпийского комитета.

Помимо двух случаев допинга, зафиксированных у олимпийских атлетов из России, «МОК может подтвердить, что все остальные результаты отрицательные».

Поэтому «приостановление членства Олимпийского комитета России автоматически отменяется».

Ранее о восстановлении членства ОКР в МОК заявил глава ОКР Александр Жуков.