Собчак облила Жириновского на дебатах у Соловьева

Кандидат в президенты Ксения Собчак плеснула на теледебатах водой в лицо лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который до этого обругал ее. Эфир дебатов выложен на канале штаба Собчак на YouTube. Модерировал дебаты ведущий телеканала «Россия» Владимир Соловьев.

В ходе дебатов Жириновский вначале перебил еще одного кандидата — Сергея Бабурина. Когда Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР назвал ее «дурой», «базарной девкой», вспомнил участие кандидата в программе «Дом-2».

«Участники "Дома-2" ведут себя приличнее, чем вы», — возразила ему Собчак.

Когда Жириновский продолжил ее оскорблять, она облила политика водой.

После чего Жириновский нецензурно выругался в прямом эфире, заявив на вопрос Соловьева: «А как иначе?».