28 февраля 2018, 17:49
Собчак облила Жириновского на дебатах у Соловьева
Кандидат в президенты Ксения Собчак плеснула на теледебатах водой в лицо лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который до этого обругал ее. Эфир дебатов выложен на канале штаба Собчак на YouTube. Модерировал дебаты ведущий телеканала «Россия» Владимир Соловьев.
В ходе дебатов Жириновский вначале перебил еще одного кандидата — Сергея Бабурина. Когда Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР назвал ее «дурой», «базарной девкой», вспомнил участие кандидата в программе «Дом-2».
«Участники "Дома-2" ведут себя приличнее, чем вы», — возразила ему Собчак.
Когда Жириновский продолжил ее оскорблять, она облила политика водой.
После чего Жириновский нецензурно выругался в прямом эфире, заявив на вопрос Соловьева: «А как иначе?».
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