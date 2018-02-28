В Кремле сообщили о срыве гумпауз в Восточной Гуте террористами

Гуманитарные паузы, объявленные Россией в сирийском регионе Восточная Гута, не действуют из-за провокаций боевиков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря, Россия «делает все возможное для обеспечения соответствующих гуманитарных пауз и для разблокирования ситуации в Восточной Гуте», однако «провокации, которые продолжаются со стороны террористов», «пока не дают возможности должным образом эту ситуацию урегулировать».

По его словам, Москва и Дамаск «продолжают стремиться к тому, чтобы обеспечить необходимые гуманитарные условия».

Восточная Гута — регион вблизи Дамаска, контролируемый вооруженными группировками, противостоящими президенту Сирии Башару Асаду. Более недели регион подвергается ударам армии Асада.

С 27 февраля там должны были начаться инициированные Россией гуманитарные паузы: с 9 до 14 часов по местному времени сирийская армия не должна была атаковать этот район. Для мирных жителей должен был действовать гуманитарный коридор.

По оценкам некоммерческих организаций, которые приводит BBC, жертвами бомбардировок за последние дни стали от 335 до 540 мирных жителей.