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28 февраля 2018, 11:34
биология жестовый язык приматы

Шимпанзе и бонобо общаются на одном языке жестов

Mark Fosh/Flickr

Специалисты по изучению приматов из Великобритании и Японии установили, что практически все жесты обыкновенных шимпанзе (Pan troglodytes) и бонобо (Pan paniscus, он же карликовый шимпанзе) имеют сходное или даже одинаковое значение. Их исследование стало первой работой, в которой детально изучили жестовый репертуар бонобо и установили смысл каждого конкретного сигнала их “языка”.

Наблюдения за различными человекообразными обезьянами (гориллами, орангутанами, шимпанзе) в дикой природе и в неволе показали, что различные виды этих приматов используют практически одни и те же жесты. Наборы сигналов шимпанзе и орангутанов перекрываются на 80 процентов, шимпанзе и горилл — на 60 процентов, шимпанзе и бонобо — более чем на 90 процентов. Однако в предыдущих исследованиях не учитывались значения жестов у каждого конкретного вида обезьян. Таким образом, велика вероятность, что у различных приматов одни и те же “слова” несут разный смысл.

Авторы новой работы поставили себе цель сравнить значения жестов у обыкновенных шимпанзе и бонобо. Но если о смысле сигналов представителей первого вида уже была накоплена информация, то по бонобо таких данных не существовало. Чтобы определить значение жестов, которыми обмениваются бонобо, исследователи проанализировали 2321 случай их применения. Значение того или иного сигнала определяли по степени удовлетворённости животного ответными действиями “собеседника”. Если, допустим, один бонобо демонстративно чесался, и находящаяся рядом особь начинала перебирать его шерсть, после чего он переставал чесаться, учёные считали, что первую обезьяну удовлетворила реакция второй, то есть сигнал был воспринят правильно.

Таким способом приматологи соотнесли 33 различных жеста бонобо с вариантами их предполагаемого смысла. Почти все сигналы имели два значения или более: например, поднятие руки вверх чаще всего выражало просьбу “дай я залезу на тебя”, но также могло означать и приглашение к грумингу, и предложение вступить в половой акт. Смысл каждого конкретного жеста бонобо соотнесли со значением аналогичного по внешнему виду сигнала у шимпанзе. Так выяснилось, что все жесты, встречающиеся у обоих видов, имеют как минимум одну общую расшифровку. В ряде случаев значения сигналов шимпанзе и бонобо полностью совпадают.

Из полученных данных учёные сделали вывод, что карликовые и обыкновенные шимпанзе могли бы понять друг друга, вступив в жестовый “разговор”. Схожесть значений “слов” этих приматов удивительна, учитывая, что шимпанзе и бонобо отделились от общего предка не менее 1 миллиона лет назад. Есть вероятность, что систему сигналов с близкими значениями использовал и общий предок шимпанзе и человека. Также важно отметить, что значительное сходство “языков” приматов — довод в пользу того, что значения “слов” в жестовой системе также наследуются.

Научная статья опубликована в журнале PLOS Biology.

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