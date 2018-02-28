Путин обсудил с главой Австрии Сирию и санкции

Президент Владимир Путин принял в Москве федерального канцлера Австрии Себастиана Курца, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны высказались по ситуации в Сирии, а также о санкциях против России.

Говоря о санкциях, как передает РИА Новости, Путин в очередной раз заявил, что «не мы же вводили санкции, против нас вводили».

Президент добавил, что они наносят «явный ущерб интересам стран Евросоюза, России. Неизвестно, правда, кому больше в конечном итоге».

Говоря о Сирии, Курц сказал, что «Россия — это супердержава, она может повлиять на режим и ситуацию в Сирии», передает ТАСС.

«Наша большая надежда — что все вернутся за стол переговоров и как можно быстрее прекратят войну в Сирии», — добавил он.

В свою очередь, Путин заявил, что Россия не будет бесконечно терпеть удары из Восточной Гуты по Дамаску.

«Мины попадают даже и на территорию посольства Российской Федерации, и торгпредства. Мы что, терпеть это будем бесконечно? Нет, конечно!» — сообщил президент.

Также речь зашла о строительстве газопровода «Северный поток — 2». Как отметил Курц, «Австрия очень положительно относится к этому проекту», но «необходимо прояснить некоторые вопросы и влияние этого проекта на другие государства».