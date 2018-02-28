По итогам проверки на Соловках возбуждено новое «дело реставраторов»

По результатам прокурорской проверки, показавшей хищение 20 млн рублей по программе реставрации архитектурных памятников на Соловках, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», пишет «Коммерсантъ».

Ранее «Фонтанка» сообщала, что в рамках расследования в офисах компаний «Балтстрой» и «ОпрСтрой» в Москве и Петербурге были проведены обыски.

Речь идет о программе реставрации, рассчитанной на 2012-2020 годы. Стоимость программы составляет 6 млрд рублей.

Издание отмечало, что «Балтсрой» и «ОпрСтрой» фигурировали и в первом «деле реставраторов» — расследовании о хищении средств при реставрации Новодевичьего монастыря, Иоанно-Предтеченского монастыря и Изборской крепости.

Курировавший реставрацию и этих объектов, и Соловецкого монастыря бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов был в декабре 2017 года осужден на 1,5 года колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в 1 млн рублей.