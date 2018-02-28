КС Украины признал незаконным положение о статусе русского языка

Конституционный суд Украины рассмотрел вопрос соответствия Конституции закона «Об основах государственной языковой политики». Как сообщается на сайте суда, рассмотрение было инициировано 57 депутатами Верховной Рады.

Принятое решение на сайте КС пока не опубликовано.

Как сообщили РБК в пресс-службе суда, КС признал закон не соответствующим Конституции. Текст решения там пообещали обнародовать 1 марта.

«Доказательная база стопроцентная! Антиукраинский закон признан неконституционным и отменен! Это наша общая многолетняя победа! Слава Украине!» — прокомментировал решение КС лидер украинской партии «Свобода» Олег Тягнибок.

Закон устанавливает обязательное обучение на украинском языке в средних школах. Активно против него выступала, в частности, Венгрия, так как в Закарпатской области Украины существует большая венгерская община. Также закон затрагивает большое число русскоязычных украинцев, запрещая обучение на родном языке.