Прокуратура завершила проверку комедии «Смерть Сталина»

Российская прокуратура завершила проверку фильма «Смерть Сталина», у которой Минкульт в январе отозвал прокатное удостоверение.

Ведомство не нашло оснований для дополнительных мер реагирования, сообщил ТАСС первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

«Нет проблем вообще», — сказал он агентству.

«Все меры в свое время были приняты, прокуратура Москвы объявила предостережение [в связи с показом фильма]», — отметил замглавы Генпрокуратуры.

Ранее в Минкульте обещали выдать фильму прокатное удостоверение, если прокуратура не найдет в фильме нарушений закона.

Удостоверение было отозвано, после того как в общественном совете министерства и в думском комитете по культуре выразили недовольство фильмом.

«Смерть Сталина» — британская сатира, в фильме рассказывается о борьбе соратников Иосифа Сталина за власть после его смерти.