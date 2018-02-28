В разведке США рассказали о вмешательстве российских хакеров в системы голосования

Американская разведка получила «существенные доказательства» того, что поддерживаемые российскими властями хакеры совершили атаки на избирательные системы семи штатов во время президентских выборов в США в 2016 году. Об этом NBC News сообщили три высокопоставленных представителя разведки.

По их данным, были атакованы системы в штатах Аляска, Калифорния, Флорида, Иллинойс, Аризона, Висконсин и Техас.

По словам источников, атаки производились различными способами, начиная от входа на государственные сайты и до проникновения в базы данных регистрации избирателей.

Из всех перечисленных штатов кибератаки ранее признавали только в Иллинойсе.

Доклад спецслужб, включающий эти данные, был подготовлен в последние недели руководства США Бараком Обамой. Незадолго до своего ухода, в декабре 2016 года, он ввел первые санкции США против России в связи с вмешательством в выборы — выслал 35 российских дипломатов и лишил их двух загородных особняков в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.