При взрыве в многоквартирном доме в Таганроге погиб пенсионер

В Таганроге в одной из квартир шестиэтажного жилого дома прогремел взрыв. В результате погиб 61-летний местный житель, сообщает издание 161.ru.

Инцидент произошел в доме №13 по улице Котлостроительной. В пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Ростов» сообщили, что газ не был причиной взрыва.

Как рассказали жильцы поврежденного дома изданию «Мой Таганрог», по предварительной информации, погибший подорвал самодельную тротиловую шашку.

После взрыва жильцов эвакуировали.

«Осмотр показал, что разрушения носят локальный характер, дом не пострадал, поэтому сейчас все жители уже вернулись в свои квартиры», — сообщили изданию в администрации города.

Таганрог находится в Ростовской области. Его население составляет около 250 тысяч человек.