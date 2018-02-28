Яровая предложила заменить школьных психологов на воспитателей

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») раскритиковала программу Минобразования по расширению психологический службы в школах. По мнению Яровой, вместо психологов нужно вернуть в школы воспитателей, сообщает «Интерфакс».

«Предложение министерства вернуть не воспитателей, а внедрить психологов — это, на мой взгляд, совершенно опасная история. Это какое-то заблуждение», — сказала депутат.

По мнению Яровой, «детям не нужны психологи, а нужны воспитатели». Вице-спикер предложила «вернуть воспитателей на штатной основе с заработной платой».

Яровая пообещала обратиться к министру образования по этому вопросу.

Ранее замглавы Минобрнауки Татьяна Синюгина сообщила, что в России будет создан специальный центр для координации психологической службы. Также, по ее словам, у школьных психологов появятся новые функции. Инициатива появилась, после того как в январе произошли два резонансных нападения учеников на школы — в Перми и Улан-Удэ.