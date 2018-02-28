Володин впервые прокомментировал обвинения Слуцкого в домогательствах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал рассматривать «только в правовом поле» ситуацию с главой комитета по международным делам Леонидом Слуцким.

«Пока одна сторона обвиняет другую, назначать виноватых без разбирательства было бы неправильно», — прокомментировал он «Ведомостям» заявления журналисток о домогательствах депутата.

«Все озвученные ситуации не могут не волновать, и никто мимо них проходить не будет», — пообещал Володин, посоветовав пострадавшим девушкам обратиться с заявлением в думскую комиссию по этике.

По словам спикера, еще 23 февраля он обсудил эту ситуацию с руководителями всех фракций и вице-спикерами. О ней коллегам докладывал лидер ЛДПР Владимир Жириновский (в эту партию входит Слуцкий).

Первые обвинения в адрес Слуцкого появились на «Дожде» — три журналистки анонимно сообщили, что депутат лапал их или домогался. Сегодня заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе открыто сообщила о том, что в 2011 году Слуцкий вместо интервью начал трогать ее и пытался поцеловать, однако девушка, по ее словам, смогла вырваться.