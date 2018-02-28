Минюст решил запретить изымать технику при обыске в компаниях

Министерство юстиции представило на обсуждение законопроект, запрещающий изымать технику при обыске у предпринимателей и в компаниях. Речь идет о случаях, когда речь идет об экономических преступлениях.

«Не допускается применение мер, приводящих к приостановлению законной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включая необоснованное изъятие электронных носителей информации», — говорится в документе.

Однако далее следует оговорка, позволяющая изымать электронные носители «при наличии данных» о содержании на них «информации, которая может иметь значение для уголовного дела».

Поправки в УПК были подготовлены во исполнение поручения президента, который требовал улучшить защиту бизнесменов от произвола силовиков.

Как рассказал «Коммерсанту» сопредседатель объединения «Деловая Россия» Андрей Назаров, «три четверти компаний, попадающих под следствие, полностью или частично прекращают свою деятельность во многом из-за подобных изъятий».