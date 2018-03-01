«Газпром» отказал «Нафтогазу» в поставках в марте

Заместитель председатель правления компании «Газпром» Александр Медведев сообщил «Интерфаксу», что с 1 марта поставки газа для НАК «Нафтогаз Украины» осуществляться не будут.

Медведев отметил, что «Газпром» действительно получил от «Нафтогаза» деньги в счет оплаты мартовских поставок газа.

«Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа, необходимое для начала поставок», — сказал Медведев.

Представитель «Газпрома» подчеркнул, что «действуя в добросовестном ключе», компания вернула «Нафтогазу» сумму в полном объеме.

«Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут», — подытожил Медведев.

1 марта пресс-служба украинской компании сообщила, что Стокгольмский арбитражный суд обязал ПАО «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.