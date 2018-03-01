Суд продлил арест Дмитрия Захарченко до 9 июня

Мосгорсуд продлил арест экс-полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко до 9 июня, сообщает РИА Новости.

«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Захарченко меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласил судья Сергей Груздев.

Ранее срок ареста Захарченко был установлен до 8 марта.

Бывший полицейский обвиняется в двух эпизодах получения взятки и в том, что предупредил руководство «Нота-банка» о предстоящих обысках. В настоящее время расследование преступлений завершено. Обвиняемый и его адвокаты знакомятся с материалами уголовного дела, в котором содержится 25 часов видеозаписей и неизвестное количество аудиозаписей прослушивания телефонных переговоров Захарченко. Он уже ознакомился с 19 томами уголовного дела.