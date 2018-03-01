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01 марта 2018, 11:37
взрыв Московская область пожар происшествия

При взрыве газа в Раменском погибли двое

Пожарная машина.
Пожарная машина.
wikipedia.org

Два человека погибли в результате взрыва газа в одном из домов в подмосковном Раменском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области. 

В результате взрыва бытового газа в жилом 5-этажном доме по ул. Кирова в подмосковном Раменском погибли два человека, пятеро госпитализированы. Один из них находится в реанимации.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших. 

В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинскую помощь. Все пострадавшие доставлены для осмотра в Раменскую центральную районную больницу. 

Как сообщили в региональном главке МЧС, информация о пожаре поступила в 07.32. Было установлено, что горит квартира на втором этаже. В 08.05 пожар был локализован, а в 09.20 полностью ликвидирован.

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