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01 марта 2018, 17:40
Крым Росавтодор

СМИ узнали дату вероятного досрочного открытия Крымского моста

Крымский мост
Крымский мост

В опубликованном на сайте госзакупок контракте Росавтодора по содержанию Крымского моста и подходов к нему сказано, что автомобильное движение по нему может быть запущено 1 мая 2018 года. На этот документ обратило внимание РБК.

Стоимость контракта — 477 млн рублей, срок исполнения — с момента заключения, «но не ранее 00:00 1 мая 2018 года».

Представитель Росавтодора на запрос издания ответил, что «строительство Крымского моста ведется в графике, по ряду направлений есть задел». В контракте на строительство моста указана дата завершения его строительства – декабрь 2018 года. Движение автомобилей запланировано на то же время, поездов – на 2019 год.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что Крымский мост для автомобильного движения будет открыт через несколько месяцев.

«С учетом указания президента о сроке запуска моста в течение нескольких месяцев и того, что проблем с запуском объекта нет, к маю движение по мосту может быть запущено», — заявил изданию заместитель полпреда в Южном федеральном округе Владимир Гурба.

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