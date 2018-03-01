Настю Рыбку и ее «тренера» обвинили в нанесении ущерба репутации Таиланда

Тайская полиция обвинила Александра Кириллова (Алекс Лесли) и Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) в нанесении ущерба репутации Таиланда. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на представителя полиции.

Напомним, Кириллов и Вашукевич были задержаны из-за проведения незаконного секс-тренинга. Их обвинили в незаконной трудовой деятельности, так как пара не имела разрешения на работу в Таиланде, но собрала деньги с участников тренинга.

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«Одной из арестованных, которым грозят тюремные сроки, является Анастасия Вашукевич, эскорт из Белоруссии», — сообщил источник Bangkok Post.

Ранее Кириллов написал в американское посольство письмо с просьбой предоставить им с Вашукевич политическое убежище, пообещав предоставить информацию о «крупных российских чиновниках».