Путин заявил о необходимости снижения давления на бизнес

В ходе традиционного послания к Федеральному Собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости снижения доли государства в экономике.

«Доля государства в экономике должна постепенно снижаться», — говорит Путин.

По его словам, следует прекратить давление на бизнес и отойти от УК в сфере предпринимательства в сторону арбитража и административного производства. Уголовный кодекс должен перестать использоваться для давления на бизнес, экономические споры нужно вести в административной и арбитражной плоскости, отметил он.

Президент призвал Верховный суд, правоохранителей и экспертов подготовить совместные предложения.

«С кондачка такие вопросы не решаются», — подчеркнул Владимир Путин.

Он выразил надежду, что российский бизнес будет наращивать свой вклад в прорыв страны, а уважение к бизнесу будет расти.