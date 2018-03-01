Хиллари Клинтон вспомнила девиз времен холодной войны из-за «российской угрозы»

Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президента США Хиллари Клинтон в Twitter прокомментировала заявление главы американского киберкомандования Майкла Роджерса, посетовавшего, что президент США Дональд Трамп не наделил его новыми полномочиями для борьбы с «российской угрозой».

Клинтон обвинила Трампа в бездействии и призвала его не игнорировать угрозу.

«Как бывший госсекретарь и американка я говорю: русские все еще идут. Наши разведчики призывают Трампа к действию. Он будет продолжать игнорировать и сдавать позиции или все же защитит нашу страну?» — написала она.

Упомянутое Клинтон выражение «Русские идут!» принадлежит бывшему первому министру обороны США и главе военно-морского флота страны Джеймсу Форрестолу. Он закончил свои дни, повторяя эту фразу в психиатрической больнице.