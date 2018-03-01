Хиллари Клинтон вспомнила девиз времен холодной войны из-за «российской угрозы»
Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президента США Хиллари Клинтон в Twitter прокомментировала заявление главы американского киберкомандования Майкла Роджерса, посетовавшего, что президент США Дональд Трамп не наделил его новыми полномочиями для борьбы с «российской угрозой».
Клинтон обвинила Трампа в бездействии и призвала его не игнорировать угрозу.
«Как бывший госсекретарь и американка я говорю: русские все еще идут. Наши разведчики призывают Трампа к действию. Он будет продолжать игнорировать и сдавать позиции или все же защитит нашу страну?» — написала она.
Упомянутое Клинтон выражение «Русские идут!» принадлежит бывшему первому министру обороны США и главе военно-морского флота страны Джеймсу Форрестолу. Он закончил свои дни, повторяя эту фразу в психиатрической больнице.
I say this as a former Secretary of State and as an American: the Russians are still coming. Our intelligence professionals are imploring Trump to act. Will he continue to ignore & surrender, or protect our country?https://t.co/Z6uaSCgdF6— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 28 февраля 2018 г.