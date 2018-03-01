Эксперты Кудрина предложили реформировать таможню

Эксперты Центра стратегических разработок Алексея Кудрина предложили реформировать таможню, заменив контроль на границе анализом деятельности компаний до и после осуществления поставок. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным экспертов ЦСР, таможенное администрирование в России остается недостаточно эффективным по сравнению с другими странами. К тому же множественные проверки со стороны контролирующих органов создают давление на бизнес.

Отмечается, что регулирующая и фискальная роль ввозных таможенных пошлин постепенно уменьшается. Так, сейчас их сборы эквивалентны 0,62% ВВП, и этот показатель будет снижаться.

Авторы инициативы рекомендуют ввести обязательное предварительное декларирование, чтобы отразить факт ввоза в адрес конкретного импортера. При ввозе партии предложено присваивать единый номер для сквозного контроля вплоть до продажи товара в розницу, а выпуск товаров предлагается осуществлять до уплаты пошлин под финансовые гарантии импортера.

Как отмечают в ЦСР, чтобы создать системы отслеживания операций с товарами от ввоза до розничной продажи потребуется объединение информационных баз ФТС и ФНС. При этом подобные изменения могут привести к кассовым разрывам бюджета и падению собираемости пошлин.