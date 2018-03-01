СМИ допустили денонсацию Россией Евроконвенции по правам человека

Российские власти допускают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека, а также прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), если суд продолжит принимать политизированные решения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских профильных ведомствах.

Как отметил собеседник агентства, Россия может принять такое решение «в случае, если нынешняя линия суда, в результате которой появляются направленные против интересов России решения ЕСПЧ, не будет скорректирована».

При рассмотрении жалоб против России политизация позиции ЕСПЧ возрастает, а аргументация и доводы российской стороны не принимаются во внимание, добавил источник агентства.

При этом лишение российских парламентариев права голосование в ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы) привело к тому, что более 20 судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение российских дел, избраны без участия России.

Если Россия примет решение о денонсации ЕКПЧ, ей придется выйти из под юрисдикции ЕСПЧ, а также прекратить членство России в Совете Европы.