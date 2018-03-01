Путин призвал призвал удвоить расходы на здравоохранение

В ходе оглашения ежегодного обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин коснулся темы здравоохранения.

Он призвал удвоить расходы на здравоохранение. Путин сообщил, что в 2019-2024 годах на развитие здравоохранения необходимо направлять не менее 4% ВВП, но стремиться следует к 5%. Президент признал перегибы, допущенные в ходе оптимизации здравоохранения.

«Была проведена оптимизация, но иногда при ее проведении людей в отдаленных населенных пунктах оставили практически без медпомощи. Это абсолютно недопустимо. Забыли о людях, об их интересах и потребностях. Нужно обеспечить, а где необходимо — восстановить пошаговую доступность к медицинским учреждениям», — подчеркнул российский президент. Он отметил необходимость возвращения фельдшерско-акушерских пунктов в мелких населенных пунктах, а группы на внедорожниках — в отдаленной сельской местности.

Владимир Путин уделил особое внимание борьбе с онкологическими заболеваниями. По его словам, будет создана специальная государственная программа онкологической помощи и профилактики рака.

«Выйти на современный, необходимый нам, самый высокий уровень», — сказал президент.