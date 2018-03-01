Главком ВКС перечислил преимущества гиперзвукового комплекса «Кинжал»

Главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин сообщил «Интерфаксу», что дальность поражения представленного российским президентом Владимиром Путиным гиперзвукового комплекса «Кинжал», составляет две тысячи километров.

«Важным прорывом в разработке гиперзвуковых систем вооружения стало создание на базе модернизированного самолета МиГ-31 авиационного ракетного комплекса с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, который обеспечит нанесение ударов по целям на дальность более 2000 км, без захода в зону противовоздушной обороны противника», — заявил Суровикин.

По его оценкам, «маневрирование ракеты на скоростях, в несколько раз превышающих скорость звука, позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны».

«Важнейшим этапом в разработке современных систем вооружения стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, также, как вы наверняка поняли, не имеющего мировых аналогов. Его испытания успешно завершены. Более того, с 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа», — охарактеризовал комплекс президент.