01 марта 2018, 19:06
Экс-главред «Ведомостей» возглавила службу политической информации «Интерфакса»
Бывший главный редактор газеты «Ведомости» Татьяна Лысова назначена шеф-редактором службы политической информации «Интерфакса», сообщает агентство.
В «Интерфаксе» отмечают, что задачей Лысовой будет развитие конкурентных преимуществ агентства, повышение профессионального мастерства и качества работы журналистов.
Генеральный директор «Интерфакса» Михаил Комиссар заявил: «Мы рады, что к нашей команде присоединился известный профессионал, коллега, которую мы знаем много лет. Надеемся, что ее опыт и знания будут способствовать дальнейшему развитию нашей новостной службы».
Напомним, Лысова покинула пост главреда «Ведомостей», на котором проработала более десяти лет, осенью 2016 года, объяснив это семейными обстоятельствами.
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