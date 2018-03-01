Экс-главред «Ведомостей» возглавила службу политической информации «Интерфакса»

Бывший главный редактор газеты «Ведомости» Татьяна Лысова назначена шеф-редактором службы политической информации «Интерфакса», сообщает агентство.

В «Интерфаксе» отмечают, что задачей Лысовой будет развитие конкурентных преимуществ агентства, повышение профессионального мастерства и качества работы журналистов.

Генеральный директор «Интерфакса» Михаил Комиссар заявил: «Мы рады, что к нашей команде присоединился известный профессионал, коллега, которую мы знаем много лет. Надеемся, что ее опыт и знания будут способствовать дальнейшему развитию нашей новостной службы».

Напомним, Лысова покинула пост главреда «Ведомостей», на котором проработала более десяти лет, осенью 2016 года, объяснив это семейными обстоятельствами.