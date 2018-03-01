Наставники «Лидеров России» завершили выбор подопечных

Чиновники и предприниматели — наставники всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» — завершили выбор подопечных в рамках программы наставничества, сообщает пресс-служба конкурса.

Напомним, возможность получить наставника, который в течение года будет давать консультации, — один из главных призов для победителей конкурса «Лидеры России». Помимо этого все финалисты получили образовательные гранты в размере 1 млн рублей.

Наставники выбирали себе подопечных не только из числа 103 победителей, но и взяли в подопечные 29 финалистов, с которыми познакомились в ходе оценочных мероприятий и личных встреч. Таким образом, в программу наставничества вошли 132 участника конкурса «Лидеры России».

Взаимодействие наставников с подопечными будет организовано в рамках серии содержательных бесед, участия в командировках, переговорах, выполнения практических заданий наставников. В течение года предусмотрено не менее четырех встреч наставников с победителями конкурса «Лидеры России», которые могут перерасти в дальнейшее долгосрочное и плодотворное сотрудничество.

По мнению первого заместителя главы президентской администрации Сергея Кириенко, «самая хорошая история общения, особенно на старте, — это несколько глубоких встреч по несколько часов, хотя бы раз в два месяца».

Напомним, Кириенко также входит в число наставников «Лидеров России», он еще перед финалом конкурса заявил, что намерен выбрать двух «учеников», а насчет третьего обещал подумать, поскольку «это требует большого количества времени». Позднее источники в АП и участники конкурса рассказали журналистам, что Сергей Кириенко выбрал трех кандидатов.