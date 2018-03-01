Путин назвал источник финансирования заявленных перемен

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию отметил, что деньги на озвученные им перемены будут получены путем целевого расходования бюджетных средств, привлечения частных инвестиций и хорошо проработанного, стабильного налогового режима.

«Это не благое пожелание, а базовое условие прорыва» — подчеркнул Путин. По его словам, главной целью правительства станет экономика с темпами роста выше мировых. Он также поставил цель – выйти на объем несырьевого экспорта до 250 млрд долларов в год.Этого, по мнению президента, можно добиться, если снять административные барьеры

«Не разгоняя инфляцию, понижать процентные ставки, увеличивать доступность кредита», — сказал Путин.

Президент отметил, что ожидает от Центробанка России содействия в поддержании экономического роста.

Владимир Путин признал необходимым повышение производительности труда на новой технологической, управленческой и кадровой основе, поддержание потребительского спроса. Он также сообщил, что для развития малого и среднего бизнеса число занятых нужно увеличить с 19 до 25 млн человек.

Президент назвал важной задачей привлечение инвестиций для модернизации и перевооружения производств. Путин подчеркнул, что в идеале каждой второе предприятие страны должно проводить в течение года внедрение инноваций.