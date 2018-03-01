Минобороны запустит голосование о названиях для новейшего оружия

Минобороны в официальном Twitter анонсировало начало голосования для выбора названий новейшего оружия, представленного президентом РФ Владимиром Путиным в ходе выступления перед Федеральным собранием.

«Тем, кто интересуется военной техникой, хотел бы предложить, чтобы они предложили название и этой новой технике, этому новейшему комплексу», — заявил глава государства.

Путин показал видеоролики, посвященные беспилотному подводному аппарату, ракете «Сармат» и крылатой ракете, способной маневрировать, обходя горы и оборону потенциального противника.