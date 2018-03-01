Более 60% опрошенных россиян решили голосовать на выборах президента

В результате проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ) опроса выяснилось, что 64,3% респондентов совершенно точно примут участие в выборах 18 марта 2018 года.

Опрос был проведен среди трех тысяч граждан России 24-25 февраля в 207 населенных пунктах в форме интервью.

Почти пятая часть (19,9%) участников опроса, вероятно, примут участие в голосовании, 12% не пойдут на выборы, 3,9% еще не определились.

На момент проведения опроса за Владимира Путина хотели отдать свои голоса 63,5% опрошенных, за Владимира Жириновского — 7,3%, за Павла Грудинина — 6,2%, за Ксению Собчак — 1,1%. Рейтинг других кандидатов не превышает 1%.